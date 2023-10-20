Ефимова собирается выступить на чемпионате России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова собирается выступить на чемпионате России, который пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

«Ефимова собирается выступить на чемпионате России. Юлия, безусловно, талантливая спортсменка, не раз приносила сюрпризы. Долголетие в плавании сейчас уже не новость, поэтому если она соберется и сможет действительно провести полноценный тренировочный цикл, то выйдет на хороший результат. Но это все зависит от нее. Преподнесет ли она ту конкуренцию, которую девочкам не хватало — увидим», — цитирует РИА «Новости Спорт» президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Ефимова является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

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