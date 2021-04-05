Ефимова сказала журналистам, что не будет расстраиваться в случае поражения на Олимпиаде

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, которая заняла второе место на дистанции 100 метров брассом и оформила олимпийскую лицензию на Игры в Токио рассказала о своих планах на Олимпиаду.

«Отсутствие главной олимпийской награды, золотой, уже не так меня беспокоит, — сказала Ефимова «СЭ». — Спать точно дает. На самом деле олимпийская золотая медаль — это большая такая моя мечта, к которой я всегда стремилась. Медали есть, но золотой нету. Сложно сказать, что будет в Токио. Карантин прошел, надо сейчас многое переосмыслить.

Я все еще буду бороться, пытаться, но, если честно сейчас уже не очень расстроюсь, если в итоге не получится. Сейчас еще надо побороться за 200 на чемпионате страны сначала, мысли об этом. В два раза больше дистанция, в два раза больше борьбы, в два раза больше конкуренция. Надо работать, а там уже что будет, то будет».

(Рустам Имамов).