Установивший рекорд чемпионатов России Рылов заявил, что недоволен своим результатом

Российский пловец Евгений Рылов, который победил на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России 2021 по плаванию в Казани заявил, что недоволен своим результатом, который стал рекордом чемпионатов страны.

Соревнования в казанском Дворце водных видов спорта являются отборочными на Олимпиаду в Токио. Помимо Рылова на данной дистанции норматив на Олимпиаду оформил Климент Колесников, который финишировал вторым.

«Готов был лучше, явно сильно лучше, — приводит слова Рылова «СЭ». — Шел на хорошем темпе, потом был очень сильный поворот, очень сильный. Задохнулся немного, ошибок много сделал. Одну грубую точно. И потом после этого доплывать было тяжело, очень тяжело. Не так уже важно, что я победил, это далеко не лучшее мое время, готов был лучше. Всего хватило, готовность была хорошая, просто не собрался до конца. Может, лишний темп взял, надо посмотреть будет. Но в поворот я явно не попал».

(Рустам Имамов).