Ефимова отреагировала на распространение коронавируса в России и мире

Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram отреагировала на распространение коронавируса.

Спортсменка выложила в сторис карту, на которой на всех континентах написано «коронавирус», а на территории России «ОРВИ».

скриншот сторис Юлии Ефимовой. Фото Instagram

Ранее в некоторых регионах России ограничили массовые мероприятия. Часть матчей РПЛ пройдут без зрителей, КХЛ может приостановить розыгрыш плей-офф, а Единая лига ВТБ остановила сезон.