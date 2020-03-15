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Ефимова отреагировала на распространение коронавируса в России и мире

08:59
Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
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Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram отреагировала на распространение коронавируса.

Спортсменка выложила в сторис карту, на которой на всех континентах написано «коронавирус», а на территории России «ОРВИ».

скриншот сторис Юлии Ефимовой. Фото Instagram
скриншот сторис Юлии Ефимовой. Фото Instagram

Ранее в некоторых регионах России ограничили массовые мероприятия. Часть матчей РПЛ пройдут без зрителей, КХЛ может приостановить розыгрыш плей-офф, а Единая лига ВТБ остановила сезон.

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