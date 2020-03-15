Ефимова отреагировала на распространение коронавируса в России и мире
08:59
Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram отреагировала на распространение коронавируса.
Спортсменка выложила в сторис карту, на которой на всех континентах написано «коронавирус», а на территории России «ОРВИ».
скриншот сторис Юлии Ефимовой. Фото Instagram
Ранее в некоторых регионах России ограничили массовые мероприятия. Часть матчей РПЛ пройдут без зрителей, КХЛ может приостановить розыгрыш плей-офф, а Единая лига ВТБ остановила сезон.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020