Ефимова одержала две победы на третьем этапе серии "Маре Нострум"

Трехкратный призер Олимпиады российская пловчиха Юлия Ефимова стала победительницей на дистанциях 50 и 200 метров брассом на турнире "Маре Нострум" в Барселоне (Испания).

На 50-метровке Ефимова показала время 30,17 секунды, опередив бразильянку Дженнифер Консейсао (30,65) и итальянку Арианну Кастильони (31,05).

Финальный заплыв на 200 метров россиянка выиграла с результатом 2 минуты 21,60 секунды. Второе место заняла испанка Джессика Валь Монтеро (2.25,59), третье – британка Молли Реншоу (2.25,98).