Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию

Главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что пловчиха Юлия Ефимова не сможет выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге в связи с тем, что не может прилететь на соревнования из США, где спортсменка тренируется.

— Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в Санкт-Петербург, прямых рейсов нет, нет возможности сделать это, — приводит «РИА Новости» слова Чепика. — Мы ее ждем на олимпийский отбор.

Чемпионат России на короткой воде пройдет с 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге.