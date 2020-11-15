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Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию

11:53
Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
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Главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что пловчиха Юлия Ефимова не сможет выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге в связи с тем, что не может прилететь на соревнования из США, где спортсменка тренируется.

— Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в Санкт-Петербург, прямых рейсов нет, нет возможности сделать это, — приводит «РИА Новости» слова Чепика. — Мы ее ждем на олимпийский отбор.

Чемпионат России на короткой воде пройдет с 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201114/efimova-1584669820.html

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