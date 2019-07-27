Ефимова назвала случайностью обрушение здания в Кванджу

Россиянка Юлия Ефимова назвала случайностью инцидент с обрушением ночного клуба в Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Ранее сообщалось, что при обрушении погибло два человека и еще несколько пострадали.

Ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания сообщили, что российские пловцы не пострадали.

– Не то, чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти – ну это бред, – цитируют "РИА Новости" Ефимову. – Другое дело, что времени у меня на все это нет. Я, собственно, еще никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность.

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