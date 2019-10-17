Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни

Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

На Олимпиаде-1976 в Монреале Смирнов завоевал серебро в составе эстафеты 4х200 м вольным стилем (участник предварительного заплыва) и взял бронзу в комплексном плавании на дистанции 400 метров.

Смирнов — неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в комплексном плавании, многократный чемпион СССР, входил в сборную страны с 1973 по 1977 годы, заслуженный мастер спорта СССР. С 2007 года работал заместителем директора Спортивной школы олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга.