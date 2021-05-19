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Чупков и Пригода пробились в финал чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом

20:11
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Российские спортсмены Антон Чупков и Кирилл Пригода пробились в финал чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия) на дистанции 200 метров брассом.

Чупков выиграл свой полуфинал с результатом 2.07,94. Пригода стал четвертым — 2.08,84.

Финал состоится 20 мая.

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