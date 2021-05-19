Чупков и Пригода пробились в финал чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом
20:11
Российские спортсмены Антон Чупков и Кирилл Пригода пробились в финал чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия) на дистанции 200 метров брассом.
Чупков выиграл свой полуфинал с результатом 2.07,94. Пригода стал четвертым — 2.08,84.
Финал состоится 20 мая.
Читайте также
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю