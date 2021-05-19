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Чимрова вышла в финал чемпионата Европы в плавании на 200 метров баттерфляем

19:59

Российская пловчиха Светлана Чимрова вышла в финал чемпионата Европы на дистанции 200 метров баттерфляем.

В своем полуфинале россиянка заняла второе место. Она показала результат 2.09,08.

Финал пройдет 20 мая.

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