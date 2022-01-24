Чепик: «Перенос чемпионата мира может быть на руку сборной России по плаванию»
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал перенос чемпионата мира по водным видам спорта.
«Мы уже к переносам привыкли, у нас все идет по плану до апреля, когда пройдет отбор на чемпионат Европы. Перенос был ожидаем. Возможно, даже на руку [сборной России], потому что топовые спортсмены после Олимпиады довольно долго отдыхали, они восстанавливаются, а молодежь еще не совсем окрепла, — сказал Чепик ТАСС. — Может, появятся к этому времени новые имена. Чемпионат Европы — самый нормальный старт, думаю, там и можно будет больше участников вывести».
В понедельник президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса.