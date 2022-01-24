Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 14:01

Чепик: «Перенос чемпионата мира может быть на руку сборной России по плаванию»

Чепик считает, что перенос чемпионата мира по плаванию может быть на руку сборной России
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал перенос чемпионата мира по водным видам спорта.

«Мы уже к переносам привыкли, у нас все идет по плану до апреля, когда пройдет отбор на чемпионат Европы. Перенос был ожидаем. Возможно, даже на руку [сборной России], потому что топовые спортсмены после Олимпиады довольно долго отдыхали, они восстанавливаются, а молодежь еще не совсем окрепла, — сказал Чепик ТАСС. — Может, появятся к этому времени новые имена. Чемпионат Европы — самый нормальный старт, думаю, там и можно будет больше участников вывести».

В понедельник президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://tass.ru/sport/13506899
Сергей Чепиков
1
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скончался бронзовый призер Олимпиады в Москве Владимир Долгов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости