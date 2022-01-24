Чепик: «Перенос чемпионата мира может быть на руку сборной России по плаванию»

Чепик считает, что перенос чемпионата мира по плаванию может быть на руку сборной России

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал перенос чемпионата мира по водным видам спорта.

«Мы уже к переносам привыкли, у нас все идет по плану до апреля, когда пройдет отбор на чемпионат Европы. Перенос был ожидаем. Возможно, даже на руку [сборной России], потому что топовые спортсмены после Олимпиады довольно долго отдыхали, они восстанавливаются, а молодежь еще не совсем окрепла, — сказал Чепик ТАСС. — Может, появятся к этому времени новые имена. Чемпионат Европы — самый нормальный старт, думаю, там и можно будет больше участников вывести».

В понедельник президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса.