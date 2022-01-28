Трехкратная олимпийская чемпионка Кромовидьойо объявила о завершении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Раноми Кромовидьойо объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Плавание всегда будет моей страстью, но уже не на профессиональном уровне», — написала 31-летняя голландская спортсменка.

Кромовидьойо выиграла золото на Олимпиаде-2008 в Пекине в эстафете 4х100 м, также дважды становилась чемпионкой на Играх-2012 в Лондоне на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.

Кроме того, он является многократной чемпионкой мира и Европы, а в 2011 году признавалась лучшей спортсменкой Нидерландов.