Чикунова заявила, что попытается обновить свой рекорд

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила шансы побить свой мировой рекорд в в плавании на дистанции 200 м.

«В приоритете сейчас просто приблизиться к этим секундам, потому что время феноменальное. Если я проплыву 2.18 с чем-то, то уже буду счастлива, но, конечно, хочется в любом случае устанавливать рекорды, поэтому буду очень стараться. 200 м брассом — дистанция, которую я безумно люблю, посмотрим, как получится», — цитирует Чикунова ТАСС.

В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды).