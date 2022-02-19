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Плавание

Сегодня, 12:23

Трансгендерная пловчиха побила в США новый рекорд

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Лия Томас.
Фото Twitter

Представительница Университета Пенсильвании Лия Томас в пятницу выиграла 200-ярдовую гонку в плавании свободным стилем на турнире Лиги Плюща среди женщин, установив новый рекорд этих студенческих соревнований — 1.43,12.

Эта 22-летняя спортсменка два года назад была мужчиной по имени Уилл, а затем решила сменить пол. Ее спортивные успехи в женском спорте вызывают волну критики, но Лига Плюща и NCAA всячески поддерживают Томас.

Лия уже побила множество рекордов и сейчас является одной из главных звезд студенческого плавания в США. Ранее американская федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров на женские соревнования. Однако NCAA отказалась вводить их немедленно, заявив, что предоставит Томас возможность спокойно выступать до конца сезоне без прохождения дополнительного курса гормональной терапии.

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