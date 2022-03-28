Ирина Вятчанина, бывший тренер пловчихи Виктории Гюнеш, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на провокацию спортсменки с российским флагом.

«Меня это удивило и не удивило. Больше поразила степень озлобленности и ненависти ее действий в такой форме. Взрослая девушка, безусловно, находится в каком-то шоке, так как родители живут на Украине. Но до такой степени, как она проявила свою ненависть, непонимание по отношению к нынешней ситуации, я считаю совершенно несовместимо хотя бы с тем, что благодаря тренеру из России она стала известна как Виктория Гюнеш».

Ранее выступавшая за Турцию Гюнеш выложила в социальные сети провокационное фото, на котором кто-то стоит на российском флаге. FINA призвала спортсменов уважать друг друга, но не стала наказывать спортсменку за этот поступок.

«Она тогда столь ярко себя проявила, показала благодаря тому, что я смогла открыть ее возможности. Думаю, хотя бы из-за этого можно было соблюсти нейтралитет или в мягкой форме высказаться. Понимаю прекрасно, что она находится в команде, где правит баллом Григоришин, миллиардер с Украины, но столь ярое проявление ненависти... К этому никто не обязывал. Последует ли наказание за ее поступок? Пока мы не знаем, какая реакция будет от Турции», — сказала Вятчанина корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 28 марта, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «СЭ» отреагировал на скандал с турецкой пловчихой.