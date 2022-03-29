Три российских пловца получили дисквалификацию за употребление допинга

Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала трех россиян за употребление допинга, сообщает официальный сайт организации.

Антидопинговая комиссия FINA на четыре года дисквалифицировала российских пловцов Артема Лобузова, Александру Соколову и Артема Подьякова.

Соколову и Подьякова дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). По делу Лобузова не приведен полный отчет антидопинговой комиссии.

Срок дисквалификации за употребление запрещенного вещества отсчитывается с 25 августа 2021 года.