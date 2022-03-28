Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

28 марта, 14:27

Во Всероссийской федерации плавания отреагировали на заявление FINA по провокации турецкой пловчихи

Читать «СЭ» в
Виктория Гюнеш.
Фото Getty Images

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Международной федерации плавания (FINA) по поводу провокации турецкой пловчихи Виктории Гюнеш с российским флагом.

«Я считаю, что спортсмены не должны быть вовлечены в разборки и оскорбления друг друга в связи со сложившейся ситуацией. Каждый, кто участвует в этом процессе, несет персональную ответственность. Очень прискорбно видеть, как разжигается рознь среди спортсменов», — заявил Сальников корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Турецкая пловчиха Виктория Гюнеш выложила в социальные сети провокационное фото, где кто-то стоит на российском флаге, постеленном на полу. FINA не стала наказывать спортсменку за этот поступок и лишь призвала спортсменов уважать друг друга.

Владимир Сальников
107
26
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комарова — о провокации турецкой пловчихи: «Это ужас! Даже слов не подобрать»

«Поразила ее озлобленность». Бывший тренер — о провокации пловчихи Гюнеш с российским флагом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости