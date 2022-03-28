Во Всероссийской федерации плавания отреагировали на заявление FINA по провокации турецкой пловчихи

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Международной федерации плавания (FINA) по поводу провокации турецкой пловчихи Виктории Гюнеш с российским флагом.

«Я считаю, что спортсмены не должны быть вовлечены в разборки и оскорбления друг друга в связи со сложившейся ситуацией. Каждый, кто участвует в этом процессе, несет персональную ответственность. Очень прискорбно видеть, как разжигается рознь среди спортсменов», — заявил Сальников корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Турецкая пловчиха Виктория Гюнеш выложила в социальные сети провокационное фото, где кто-то стоит на российском флаге, постеленном на полу. FINA не стала наказывать спортсменку за этот поступок и лишь призвала спортсменов уважать друг друга.