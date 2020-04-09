Британское правительство заплатит бывшему тренеру сборной России 80 процентов зарплаты

Бывший главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов сообщил в соцсетях, что в период самоизоляции правительство Великобритании выплатит ему 80 процентов зарплаты. Оставшиеся 20 процентов российскому специалисту заплатит университет Бата, в котором он работает помощником главного тренера.

— Британское правительство перевело меня, сидящего на самоизоляции, в специальный статус работников и будет выплачивать мне 80 процентов моей зарплаты. Только что родной университет сообщил, что будет доплачивать мне остальные 20 процетов — написал Воронцов.

21 марта правительство Великобритании объявило, что компенсирует 80 процентов зарплаты сотрудникам частных компаний, которые лишились возможности работать из-за мер по ограничению распространения коронавируса. Компенсация составит до 2500 фунтов в месяц.