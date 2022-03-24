Антон Чупков примет участие в чемпионате России по плаванию

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, что двукратный чемпион мира Антон Чупков выступит на первенстве России по плаванию, сообщает ТАСС.

Чупков в прошлом году возобновил карьеру после двухмесячного перерыва, который он взял после Олимпиады-2020 в Токио.

25-летний спортсмен является рекордсменом мира на дистанции 200 м брассом, бронзовым медалистом Олимпийских игр 2016 года. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира на его счету две бронзовые награды мировых первенств. Также он является двукратным чемпионом Европы.

Чемпионат России пройдет в Казани с 24 по 29 апреля. На турнире также должны выступить двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников.