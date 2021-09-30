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Пловец Чупков принял решение возобновить карьеру

16:22
Антон Чупков. Фото Getty Images
Антон Чупков. Фото Getty Images
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Тренер двукратного чемпиона и рекордсмена мира Антона Чупкова Александр Немтырев заявил, что его подопечный передумал завершать профессиональную карьеру.

«Все переиграли, Антон приступил к тренировкам. Первым стартом будет этап Кубка мира в Дохе, вторым — этап в Казани. Посмотрим, в каком состоянии он сейчас находится.

Он отдохнул, набрался сил и сейчас горит желанием выступать. Победил здравый смысл. Его заявление о завершении карьеры было вызвано эмоциями после не совсем удачного выступления на Олимпийских играх, понять его можно. Сейчас, трезво оценив ситуацию, он решил продолжать, и я с ним абсолютно согласен. Перед его отъездом в отпуск мы обсуждали эту тему, он обещал подумать, и вот результат. Я очень рад", — приводит слова тренера ТАСС.

14 августа стало известно, что Чупков озвучил намерение уйти из профессионального спорта во время Олимпийских игр в Токио после участия в финальном заплыве на коронной для него дистанции 200 м брассом, где он занял четвертое место.

Этап Кубка мира в Дохе пройдет с 21 по 23 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12545691

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Екатерина Савостина все материалы автора

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