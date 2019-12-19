Антон Чупков: «Если сейчас буду думать, допустят нас или нет, сильнее от этого я точно не стану»

Рекордсмен мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Известиям» отметил, что будет готовиться к Олимпиаде с полной отдачей, даже если придется выступать под нейтральным флагом.

— Высока вероятность, что в Токио-2020 вы и вовсе будете выступать под нейтральным флагом. Как к этому относитесь?

— Мы обсудили эту ситуацию с тренером и решили, что в любом случае будем готовиться с полной отдачей. Мы работаем по индивидуальному плану, большинство сборов проводим отдельно. Я получаю удовольствие от тренировочного и соревновательного процессов, а как все в итоге сложится — уже не так важно. Главное, чтобы я сам находился в хорошей форме и был готов приносить стране медали. Если же я сейчас буду думать, допустят нас или нет, под флагом России или нет, сильнее от этого я точно не стану.

— В Пхенчхан-2018 почти не допустили спортсменов с допинговым прошлым. Таким образом, высока вероятность, что та же Юлия Ефимова (шестикратная чемпионка мира, призер двух ОИ) не сможет принять участие в Играх-2020. Обсуждали с ней этот момент?

— Мы не общаемся за пределами сборной. Да и в целом, поверьте, если у нас выходной, мы стараемся отойти от этих разговоров и никогда не поднимаем подобные негативные темы. Живем сегодняшним днем и стараемся радоваться тому, что имеем. При этом я лично очень бы хотел, чтобы Ефимова поехала на Игры-2020 и взяла там золото