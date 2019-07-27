Андрей Минаков завоевал серебро ЧМ на 100-метровке баттерфляем

Россиянин Андрей Минаков завоевал серебро чемпионата мира в Кванджу на дистанции 100 метров баттерфляем. 17-летний спортсмен установил рекорд России - 50,83.

Первое место занял американец Кэлеб Дрессел. Замкнул тройку Чэд ле Кло из ЮАР.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

100 м баттерфляй

Финал

1. Кэлеб Дрессел (США) - 49,66

2. Андрей Минаков (Россия) - 50,83

3. Чэд ле Кло (ЮАР) - 51,16

4. Кристоф Милак (Венгрия) - 51,28

5. Мехди Метелла (Франция) - 51,38

6. Мэттью Темпл (Австралия) - 51,51

7. Джеймс Гай (Великобритания) - 51,62

8. Мариус Кух (Германия) - 51,66