Андрей Минаков завоевал серебро ЧМ на 100-метровке баттерфляем

Россиянин Андрей Минаков завоевал серебро чемпионата мира в Кванджу на дистанции 100 метров баттерфляем. 17-летний спортсмен установил рекорд России - 50,83.
Первое место занял американец Кэлеб Дрессел. Замкнул тройку Чэд ле Кло из ЮАР.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
100 м баттерфляй
Финал
1. Кэлеб Дрессел (США) - 49,66
2. Андрей Минаков (Россия) - 50,83
3. Чэд ле Кло (ЮАР) - 51,16
4. Кристоф Милак (Венгрия) - 51,28
5. Мехди Метелла (Франция) - 51,38
6. Мэттью Темпл (Австралия) - 51,51
7. Джеймс Гай (Великобритания) - 51,62
8. Мариус Кух (Германия) - 51,66
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