Американский пловец Лохте выставил шесть своих олимпийских медалей на аукцион

Американский пловец Райан Лохте, обладатель 12 олимпийских медалей, продает на аукционе шесть наград, сообщает AS.

По данным источника, спортсмен выставил на аукцион только серебряные и бронзовые медали Олимпийских Игр. 37-летний пловец планирует выручить за шесть наград 80 тысяч долларов. Аукцион продлится до 21 июля и Лохте пока не получил много предложений о покупке медалей.

Всего Лохте на Олимпийских Играх выиграл 12 медалей — 6 золотых, три серебряные и три бронзовые. Также на его счету 39 золотых медалей чемпионатов мира.

За нарушение антидопинговых правил американец был дисквалифицирован на 14 месяцев начиная с 24 мая 2018 года.