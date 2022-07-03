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Американский пловец Лохте выставил шесть своих олимпийских медалей на аукцион

Анна Горшкова
Корреспондент
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Американский пловец Райан Лохте, обладатель 12 олимпийских медалей, продает на аукционе шесть наград, сообщает AS.

По данным источника, спортсмен выставил на аукцион только серебряные и бронзовые медали Олимпийских Игр. 37-летний пловец планирует выручить за шесть наград 80 тысяч долларов. Аукцион продлится до 21 июля и Лохте пока не получил много предложений о покупке медалей.

Всего Лохте на Олимпийских Играх выиграл 12 медалей — 6 золотых, три серебряные и три бронзовые. Также на его счету 39 золотых медалей чемпионатов мира.

За нарушение антидопинговых правил американец был дисквалифицирован на 14 месяцев начиная с 24 мая 2018 года.

Источник: https://as.com/masdeporte/polideportivo/se-venden-seis-medallas-olimpicas-por-80000-euros-n/
Райан Лохте
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