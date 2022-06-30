В Госдуме прокомментировали включение Марии Поляковой в комиссию спортсменов FINA

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал включение чемпионка Европы по прыжкам в воду Марии Поляковой в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA).

«Появление представителя нашей страны в руководящих органах еще одной международной федерации — это безусловный успех с учетом нынешних обстоятельств, — цитирует ТАСС Свищева. — Уверен, что сейчас самое время не только для того, чтобы разбираться с внутренней ситуацией в отрасли, но и для того, чтобы обновлять и поддерживать контакты с международным сообществом».

Полякова вошла в состав комиссии FINA от прыжков в воду. 25-летняя российская спортсменка завоевала золото в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго. Также она стала победительницей Европейских игр — 2015 в Баку.