Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина сообщила, что глава ВФП Владимир Сальников не был избран на пост вице-президента Европейской лиги плавания (LEN), информирует ТАСС. Выборный конгресс организации проходит сегодня в Лондоне перед стартом чемпионата Европы.

Также Сальников не был избран в состав бюро LEN. Кроме этого, на пост члена техкома лиги претендует бывший главный тренер сборной России Алексей Акатьев, в медицинский комитет LEN выдвинута кандидатура Ивана Амбражука.