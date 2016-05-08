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Сальников не был избран на пост вице-президента Европейской лиги плавания

8 мая 2016, 17:36
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина сообщила, что глава ВФП Владимир Сальников не был избран на пост вице-президента Европейской лиги плавания (LEN), информирует ТАСС. Выборный конгресс организации проходит сегодня в Лондоне перед стартом чемпионата Европы.

Также Сальников не был избран в состав бюро LEN. Кроме этого, на пост члена техкома лиги претендует бывший главный тренер сборной России Алексей Акатьев, в медицинский комитет LEN выдвинута кандидатура Ивана Амбражука.

Дополнительная информация:

http://tass.ru/sport/3266691

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