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12-летняя пловчиха стала чемпионкой Китая и может выступить на Олимпиаде

12:23
12-летняя пловчиха стала чемпионкой Китая и может выступить на Олимпиаде.
12-летняя пловчиха стала чемпионкой Китая и может выступить на Олимпиаде.

12-летняя китаянка Ванг Чжайин выиграла чемпионат Китая на дистанции 200 метров на спине. Ее результат 2.10,79. Для сравнения мировой рекорд в этом виде программы принадлежит американке Реган Смит — 2.03,69.

Лучший результат в 12-летнем возрасте принадлежит американке Элизабет Бизель, которая в 2005 году показала 2:15.17. У мужчин лучшее временя в США в этой возрастной категории 2:10,01.

Результат Ванг Чжайин может позволить ей выступить на Олимпиаде в Токио.

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