Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 14:37

Ангелина Голикова рассказала, как можно привлечь внимание россиян к конькобежному спорту

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бронзовый призер Олимпийских игр Ангелина Голикова считает, что развлекательное реалити-шоу с участием фигуристов могло бы привлечь интерес к конькобежному спорту в России.

«У нас в стране мало говорят о конькобежном спорте. Если происходит какой-то скандал, то это всегда в центре внимания, а результаты даже мирового уровня часто остаются незамеченными. Сейчас многие хотят делать коллаборации с фигуристами, потому что к ним приковано огромное внимание. Однако большинство заинтересовано в продвижении своих личных платформ, а не спорта. Может быть, реалити-шоу с их участием и представителем других видов спорта, в каком-то развлекательном формате было бы интересно зрителям и привлекло бы аудиторию к конькобежному спорту и другим видам», — приводит ТАСС слова Голиковой.

31-летняя спортсменка является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17030341
Ангелина Голикова
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конькобежка Голикова рассказала, почему решила остаться в спорте
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости