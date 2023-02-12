Ангелина Голикова рассказала, как можно привлечь внимание россиян к конькобежному спорту

Бронзовый призер Олимпийских игр Ангелина Голикова считает, что развлекательное реалити-шоу с участием фигуристов могло бы привлечь интерес к конькобежному спорту в России.

«У нас в стране мало говорят о конькобежном спорте. Если происходит какой-то скандал, то это всегда в центре внимания, а результаты даже мирового уровня часто остаются незамеченными. Сейчас многие хотят делать коллаборации с фигуристами, потому что к ним приковано огромное внимание. Однако большинство заинтересовано в продвижении своих личных платформ, а не спорта. Может быть, реалити-шоу с их участием и представителем других видов спорта, в каком-то развлекательном формате было бы интересно зрителям и привлекло бы аудиторию к конькобежному спорту и другим видам», — приводит ТАСС слова Голиковой.

31-летняя спортсменка является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.