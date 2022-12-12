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12 декабря, 17:00

Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Вероника Степанова.
Фото Федерация лыжных гонок России
Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев.
Кубок России по лыжным гонкам.
Фото Федерация лыжных гонок России
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Увидим ли мы в этом году российские лыжные соревнования в нормальном качестве, а не только через веб-камеры?

На Кубке России прошли три этапа, и постепенно лыжный климат начинает разогреваться. До глобального потепления пока далеко, но уже устроили артиллерийскую дуэль Большунов и Устюгов, гонки у женщин выигрывает Вероника Степанова, которая может потроллить не только соперников, но и Джо Байдена. Зажигаются новые звезды — например, Савелий Коростелев.

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Пока трансляции с веб-камер и любительские

Казалось бы — все инструменты и музыканты для идеального оркестра собраны. Зрители ломятся в зал — официальную посещаемость на таких видах спорта посчитать непросто, но по картинке и в Хакасии, и в Чусовом на трех первых этапах Кубка народ был. И даже «трансляцию по веб-камерам» смотрел. А на кустарные эфиры, организованные героями-энтузиастами в YouTube, кликают десятки тысяч человек. Уже не говоря о том, как мы гордились прошлым сезоном, когда российский телерынок в лыжах обогнал норвежский и другие европейские.

Не хватает одного — тех, кто откроет зал и создаст условия. В труднодоступные деревни и городки России в будние дни на 20-градусный мороз поедет только отъявленный (и вероятно, безработный) фанат лыж, если не считать местных. В том числе для таких случаев русский эмигрант Владимир Зворыкин придумал телевидение. Которым успешно пользуется биатлон — трансляции общедоступные, студии, интервью, а график трансляций даже подстраивают под телевидение.

Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев.
Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев.

Вяльбе и Губерниев продолжают пикироваться

Президент федерации Елена Вяльбе неоднозначно высказалась по поводу ситуации с телеправами. Ранее она говорила, что права отданы «Телеспорту», но почему тот не показывает соревнования, «не знает». На этот раз босс наших лыж грустно сказала, что «вряд ли кто-то будет показывать Кубок России. Почему? Ну вот потому», — цитирует ее «Р-Спорт».

Зато реакция главного хейтера Вяльбе последних недель Дмитрия Губерниева однозначна:

— Да, все нормально, Елена Валерьевна!!! Вы молодец!! Человек на своём месте!!! Блестящий руководитель и тренер прославленный!! Болельщики вас на руках носят!!! Родная, спасибо за все... За уважительное отношение к любителям лыжных гонок, за любовь к своей стране!!! Продолжайте блестяще трудиться на своём посту!!! Спасибо, Легенда!!! — написал Губерниев (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»).

Возможно, именно из-за конфликта Вяльбе и Губерниева лыжи не пришли на федеральный канал. Он предлагал организовать трансляции и даже готов был заплатить 500 тысяч рублей — но цену совсем не рыночную. ФЛГР выбрала больше, но теперь несет репутационные издержки. Уже и лыжники с тренерами начали намекать, что хорошо бы попасть в телевизор. Хотя еще несколько лет назад Большунов говорил и в интервью, и в частных беседах, что для популяризации всего-то надо пару камер поставить.

Кубок России по лыжным гонкам. Фото Федерация лыжных гонок России
Кубок России по лыжным гонкам.
Федерация лыжных гонок России

Кубок России покажут, но не весь

Корреспондент «СЭ» обратился за разъяснениями к самому «Телеспорту». Генеральный директор компании Петр Макаренко заявил, что Кубок России покажут, но из тех мест, где можно делать трансляции, а Губерниеву надо меньше «чесать языком».

— Петр Владимирович, интересно услышать вашу позицию по трансляциям лыжных соревнований. Болельщики волнуются.

— Болельщики чудесным образом пишут нам на сайт. Общаться с болельщиками через прессу не вижу необходимости. У нас будет вывешено расписание, и там все будет написано. Проблемы никакой нет. Если кому-то хочется создать проблему на ровном месте — ну, пусть создают. А мы работаем с Федерацией лыжных гонок России черт-те сколько времени, и всегда все, что надо, показывали.

Вероника Степанова. Степанова пока успешнее Большунова. У Вероники уже пять побед в сезоне

— Кубок России, получается, не надо?

— Кубок России проходит в таких местах, где показывать крайне сложно. Все чемпионаты России и топовые соревнования мы показываем. Будем показывать чемпионат России, и Кубок России тоже покажем. Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться. Пусть занимается биатлоном, там ему есть чем заняться, — сказал Макаренко.

Таким образом, некоторые этапы Кубка все-таки покажут. Очевидными претендентами кажутся два этапа в подмосковном Красногорске 25-28 декабря и 3-5 февраля. Сыктывкар в середине января, где уже проходил чемпионат России, тоже возможен — по крайней мере оттуда в этом году телерепортажи уже вели. Значит, технические возможности присутствуют.

А появления лыж на больших телеканалах, видимо, пока не стоит ждать.

Сборная России по лыжным гонкам
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