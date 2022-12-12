Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?

Увидим ли мы в этом году российские лыжные соревнования в нормальном качестве, а не только через веб-камеры?

На Кубке России прошли три этапа, и постепенно лыжный климат начинает разогреваться. До глобального потепления пока далеко, но уже устроили артиллерийскую дуэль Большунов и Устюгов, гонки у женщин выигрывает Вероника Степанова, которая может потроллить не только соперников, но и Джо Байдена. Зажигаются новые звезды — например, Савелий Коростелев.

Пока трансляции с веб-камер и любительские

Казалось бы — все инструменты и музыканты для идеального оркестра собраны. Зрители ломятся в зал — официальную посещаемость на таких видах спорта посчитать непросто, но по картинке и в Хакасии, и в Чусовом на трех первых этапах Кубка народ был. И даже «трансляцию по веб-камерам» смотрел. А на кустарные эфиры, организованные героями-энтузиастами в YouTube, кликают десятки тысяч человек. Уже не говоря о том, как мы гордились прошлым сезоном, когда российский телерынок в лыжах обогнал норвежский и другие европейские.

Не хватает одного — тех, кто откроет зал и создаст условия. В труднодоступные деревни и городки России в будние дни на 20-градусный мороз поедет только отъявленный (и вероятно, безработный) фанат лыж, если не считать местных. В том числе для таких случаев русский эмигрант Владимир Зворыкин придумал телевидение. Которым успешно пользуется биатлон — трансляции общедоступные, студии, интервью, а график трансляций даже подстраивают под телевидение.

Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев.

Вяльбе и Губерниев продолжают пикироваться

Президент федерации Елена Вяльбе неоднозначно высказалась по поводу ситуации с телеправами. Ранее она говорила, что права отданы «Телеспорту», но почему тот не показывает соревнования, «не знает». На этот раз босс наших лыж грустно сказала, что «вряд ли кто-то будет показывать Кубок России. Почему? Ну вот потому», — цитирует ее «Р-Спорт».

Зато реакция главного хейтера Вяльбе последних недель Дмитрия Губерниева однозначна:

— Да, все нормально, Елена Валерьевна!!! Вы молодец!! Человек на своём месте!!! Блестящий руководитель и тренер прославленный!! Болельщики вас на руках носят!!! Родная, спасибо за все... За уважительное отношение к любителям лыжных гонок, за любовь к своей стране!!! Продолжайте блестяще трудиться на своём посту!!! Спасибо, Легенда!!! — написал Губерниев (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»).

Возможно, именно из-за конфликта Вяльбе и Губерниева лыжи не пришли на федеральный канал. Он предлагал организовать трансляции и даже готов был заплатить 500 тысяч рублей — но цену совсем не рыночную. ФЛГР выбрала больше, но теперь несет репутационные издержки. Уже и лыжники с тренерами начали намекать, что хорошо бы попасть в телевизор. Хотя еще несколько лет назад Большунов говорил и в интервью, и в частных беседах, что для популяризации всего-то надо пару камер поставить.

Кубок России по лыжным гонкам. Федерация лыжных гонок России

Кубок России покажут, но не весь

Корреспондент «СЭ» обратился за разъяснениями к самому «Телеспорту». Генеральный директор компании Петр Макаренко заявил, что Кубок России покажут, но из тех мест, где можно делать трансляции, а Губерниеву надо меньше «чесать языком».

— Петр Владимирович, интересно услышать вашу позицию по трансляциям лыжных соревнований. Болельщики волнуются.

— Болельщики чудесным образом пишут нам на сайт. Общаться с болельщиками через прессу не вижу необходимости. У нас будет вывешено расписание, и там все будет написано. Проблемы никакой нет. Если кому-то хочется создать проблему на ровном месте — ну, пусть создают. А мы работаем с Федерацией лыжных гонок России черт-те сколько времени, и всегда все, что надо, показывали.

— Кубок России, получается, не надо?

— Кубок России проходит в таких местах, где показывать крайне сложно. Все чемпионаты России и топовые соревнования мы показываем. Будем показывать чемпионат России, и Кубок России тоже покажем. Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться. Пусть занимается биатлоном, там ему есть чем заняться, — сказал Макаренко.

Таким образом, некоторые этапы Кубка все-таки покажут. Очевидными претендентами кажутся два этапа в подмосковном Красногорске 25-28 декабря и 3-5 февраля. Сыктывкар в середине января, где уже проходил чемпионат России, тоже возможен — по крайней мере оттуда в этом году телерепортажи уже вели. Значит, технические возможности присутствуют.

А появления лыж на больших телеканалах, видимо, пока не стоит ждать.