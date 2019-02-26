Юлия Белорукова: "Сегодня к лыжам претензий нет"

Россиянка Юлия Белорукова, занявшая в гонке на 10 км на чемпионате мира по лыжным гонкам 9-е место, сказала, что у нее, в отличие от командного спринта, нет претензий к работе сервисменов.

- Лыжи сегодня катили лучше, чем в командном спринте?

- Да, по поводу снаряжения и скольжения не могу ничего плохого сказать сегодня. Вы видите, очень плотные результаты. Сегодня все работали по максимуму - тренеры, сервисмены, я выложилась на 200 процентов. Не могу сказать, мол, что-то пошло не так. Это спорт, нужно принять результат и идти дальше.

- Эта гонка рассматривалась как один из этапов отбора в эстафету?

- Честно говоря, не знаю, это вопрос к тренерам. Мы просто бежим и делаем свою работу.

- Как быстро вернулось хорошее настроение, потому что после командного спринта вы были очень расстроены?

- Да, я дала себе один день, чтобы все это переварить, а потом начать все с нуля. (Владимир Иванов)

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