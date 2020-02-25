Йохауг пожаловалась на травлю в интернете

Норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила о травле в социальных сетях. В 2016 году спортсменка сдала положительный тест на клостебол. По ее словам, запрещенное вещество попало в организм через защитный бальзам для губ.

Как отмечается, теперь многие подписчики оставляют под ее фото изображения шприца и губной помады.

?- Я знаю, что многие ненавидят меня и желают мне провала. Таков мир. В нем много интернет-троллей и ненависти, — цитирует Йохауг Dagbladet. - Обидно, что такое происходит. Я бы хотела, чтобы люди думали, прежде чем нападать на других. Я просто в шоке и перестала читать комментариии.