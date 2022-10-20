Вылегжанин считает, что без российских спортсменов мировой лыжный спорт потеряет в зрелищности

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал заявление члена совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) от Финляндии Мартти Ууситало о том, что отстранение российских атлетов от соревнований остается в силе.

«Лыжники ожидали, что недопуск до соревнований продлится. Были ожидания и надежды, что все-таки мы сможем выступать, но все это было сумеречно. Спортивная этика была нарушена ими давно, сейчас уже чисто политические действия идут.

Не знаю, как скоро мы вернемся на международную арену, но все надеются, что это будет как можно быстрее. В России лыжный спорт очень сильный и наши спортсмены очень хороши, поэтому мы создавали конкуренцию на соревнованиях. Без России мировой лыжный спорт потеряет в зрелищности, будет уже не так интересно. Также они теряют российских болельщиков. Если смотреть статистику по марафонам, то там зрители из нашей страны преобладают, поэтому телепросмотров будет меньше", — цитирует Metaratings.ru Вылегжанина.

Весной 2022 года исполком Международной федерации лыжных видов спорта отстранил россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В июле отстранение было продлено до конца летнего сезона. 22 октября будет сделано следующее официальное заявление об отмене или продлении отстранения.