Вяльбе – о допинговом рейде в Зефельде: "Если захотят, пускай приезжают"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сборная России открыта к проверкам от полицейских, которые в данный момент проходят в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте. Напомним, что в Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта

– В расположении сборной России все спокойно, – цитируют "РИА Новости" Вяльбе. – Если захотят, пускай приезжают. Мы открыты для любых проверок, в том числе и для полиции. Проблем нет никаких.

По журналиста ARD Хайо Зеппельта, австрийские и немецкие следственные органы проверяют спортсменов из нескольких стран на предмет использования запрещенных методов. Одна из версий – под подозрением двоеборцы.

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