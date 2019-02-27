Вяльбе – о допинговом рейде в Зефельде: "Если захотят, пускай приезжают"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сборная России открыта к проверкам от полицейских, которые в данный момент проходят в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте. Напомним, что в Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта
– В расположении сборной России все спокойно, – цитируют "РИА Новости" Вяльбе. – Если захотят, пускай приезжают. Мы открыты для любых проверок, в том числе и для полиции. Проблем нет никаких.
По журналиста ARD Хайо Зеппельта, австрийские и немецкие следственные органы проверяют спортсменов из нескольких стран на предмет использования запрещенных методов. Одна из версий – под подозрением двоеборцы.
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https://rsport.ria.ru/20190227/1551415510.html?fbclid=IwAR0nUVpW6QYvTyw3I0DWZZMXN5-A6bcNuWstmvA6lsdXc2W8eOLh9QOS7Jk