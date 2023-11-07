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Сегодня, 19:05

Ступак объяснила, почему не готова на смену спортивного гражданства

Алина Савинова
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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, почему не собирается менять спортивное гражданство.

— Почему ты не готова на смену гражданства?

— Я абсолютно точно гражданин своей любимой страны. И если бегать, то только отстаивая честь своей Родины, — цитирует Ступак Metaratings.ru.

— А как относишься к тем, кто меняет?

— Каждый человек сам выбирает свой путь. В моем случае это невозможно. Для других — возможно и нормально. Я никого не обвиняю и не понимаю, когда кидаются камнями в тех, кто уехал. Люди просто хотят продлить свою спортивную молодость. Почему бы и нет?

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение россиян и белорусов на предстоящий сезон Кубка мира.

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

Источник: https://metaratings.ru/news/lyzhnica-stupak-rasskazala-pochemu-ne-gotova-na-smenu-grazhdanstva-303046/
Юлия Ступак
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