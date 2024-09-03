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Сегодня, 11:22

Ступак опровергла слухи о своем конфликте с Вяльбе

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак прокомментировала слухи о конфликте с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

«Напряженные отношения с Вяльбе? Это не так. Я могу прямо сейчас ей позвонить, она скажет: «Да, Юлечка». То, что у нас напряженные отношения, это фантазии других людей», — цитирует Ступак Metaratings.

В феврале 2024 года во время «Спартакиады сильнейших» Вяльбе сказала, что у Ступак есть «небольшие проблемы с головой», которые мешают добиваться побед. Ступак заявила, что не обижается на такое высказывание.

Ранее спортсменка сообщила об уходе из сборной России и переходе на самоподготовку из-за смещения акцента в сторону семьи.

Источник: Metaratings
Елена Вяльбе
Юлия Ступак (Белорукова)
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