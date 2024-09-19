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Лыжные гонки

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Сорин: «В России много лыжниц, которым по силам стать лидером сборной в этом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил перспективы спортсменок, которые могут занять лидирующие позиции в национальной команде.

«Сложно выделить одну спортсменку, которая возьмет на себя бремя лидерства, пока не выступают Вероника Степанова и Наталья Терентьева. Тем интереснее сейчас наблюдать за женскими гонками. Однозначного лидера на данный момент нет, все спортсменки разноплановые у нас.

Алина Пеклецова, например, хорошо бегает на тяжелых трассах длинные дистанции. Анастасия Кулешова тоже, как и Алина, больше дистанционщица. Анастасия Фалеева — явный фаворит в спринтерских дисциплинах. Не будем забывать и о Татьяне Сориной, которая, когда набирает оптимальные кондиции, претендует на самые высокие места в России. Есть еще сильные спортсменки Лидия Дуркина, Елизавета Пантрина.

Если кто-то из этих лыжниц за счет плодотворной работы в подготовительный период скинет со своих предыдущих результатов некоторое количество секунд, то может стать единоличным лидером по сезону. Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России", — приводит слова Сорина Metaratings.ru.

Мария Истомина выиграла гонку с раздельного старта классическим стилем на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени. Она финишировала с результатом 36 минут 52,6 секунды. Второе место у Татьяны Сориной (+19,8 секунды), третья строчка у Екатерины Смирновой (+23,9).

Источник: Metaratings
Сборная России по лыжным гонкам
Егор Сорин
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