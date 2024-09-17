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Бородавко: «Если будет действительно открытое голосование всех стран МОК, придет более лояльный президент»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о кандидатах на пост президента Международного олимпийского комитета.

«Я бы не верил всем прогнозам. Все решается несколько по-другому. Если это будет действительно открытое голосование всех стран МОК, тогда придет более лояльный и нейтральный президент», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее МОК на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония). Нынешний глава организации Томас Бах не будет баллотироваться на новый срок.

Юрий Бородавко
МОК
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