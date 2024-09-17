Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:37

Клебо — о российских лыжниках: «Скучаю по этим ярким дуэлям»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поделился мнением о соперничестве с российскими лыжниками и порассуждал на тему их возможного возвращения на международные турниры.

«Мы все знаем, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много ярких дуэлей. Я скучаю по этим напряженным поединкам, но в то же время понимаю, что дела обстоят так, как есть. Есть предыстория, которая не изменилась с течением времени. Будем надеяться, это скоро закончится. В этом контексте лыжный спорт обеднел», — цитирует Клебо РИА «Новости Спорт».

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях.

В апреле 2024-го Клебо объявил, что вернется в сборную на два сезона. 27-летний норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка мира.

Источник: РИА
Йоханнес Клебо
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
ФСБ предотвратила подрыв автомобиля руководства военного завода под Екатеринбургом
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
ФНС начала рассылать уведомления о выплате налога на вклады за 2023 год
Популярное видео
У «Торпедо» — мини кризис и операция Сорокина
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Сорокин — об отстранении российских клубов: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо»
Федерация шахмат Украины потребовала от ФИДЕ не рассматривать полноценный допуск россиян
Участница Олимпиады-2024 посоветовала спортсменам соглашаться на нейтральный статус при возможности
Расплакавшаяся на Олимпиаде Бладцева рассказала, что иностранцы называли ее чемпионкой своих сердец
Валуев считает, что дело Валиевой изначально было политизированным
Итудис рассчитывает на возвращение российских клубов в Евролигу в ближайшее время
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости