Вяльбе — о переходе биатлонистов в лыжные гонки: «Думаю, что таких сумасшедших нет»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответили на вопрос о переходах спортсменов в смежные виды спорта.

— Не боитесь, что в рамках Гонки чемпионов один спортсмен посмотрит на другой вид спорта и задумается о переходе?

Вяльбе: — Я не боюсь принять биатлонистов. Думаю, что просто таких сумасшедших нет. Если лыжники будут переходить, то мы насильно никого не держим.

Майгуров: — Мы с удовольствием примем лыжников в свои ряды. Последние два-три года по согласованию с Еленой Валерьевной работаем в этом направлении. Еще раз хочу сказать спасибо. Все биатлонисты вышли из лыжников. Только несколько человек я знаю, которые начинали с биатлона, в том числе Александр Легков.