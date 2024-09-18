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Вяльбе — о словах Клебо про российских лыжников: «Пусть скучают!»

Алина Савинова
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, который скучает по соперничеству с российскими лыжниками.

«Слова Клебо о том, что он скучает по нам? Даже не хочу ни его, ни кого-то еще обсуждать. Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!» — цитирует Вяльбе Sport24.

Александр Большунов и&nbsp;Йоханнес Клебо. Клебо соскучился по россиянам и ждет новых дуэлей с Большуновым. Но в России не верят в искренность слов Йоханнеса

Ранее норвежец заявил, что ему не хватает ярких дуэлей с российскими лыжниками, и выразил надежду на скорое возвращение россиян на международную арену.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях.

Источник: Sport24
Елена Вяльбе
Йоханнес Клебо
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