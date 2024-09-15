Коростелев выиграл разделку на чемпионате России по лыжероллерам, Большунов — 10-й

Лыжник Савелий Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени.

Спортсмен показал результат 45 минут 54,9 секунды. Вторым стал Сергей Волков (+2,4), тройку сильнейших замкнул Сергей Ардашев (+11,0). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял только 10-е место, отстав от Коростелева на 1 минуту 8,5 секунды.

У женщин аналогичную гонку выиграла Мария Истомина. Она преодолела дистанцию 15 км за 35 минут 55,7 секунды. Серебро у Алины Пеклецовой (+16,2), бронза — у Екатерины Никитиной (+34,6). Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина показала шестой результат (+1.05,4).

В понедельник, 16 сентября, на чемпионате России по лыжероллерам пройдут соревнования в спринте.