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Бородавко считает, что в новом сезоне у женщин в лыжах не будет явного лидера

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением, кто будет лидером женской сборной в отсутствие Вероники Степановой и Натальи Терентьевой, ушедших в декретный отпуск.

— Много кто проявлял себя ранее. Все мы знаем силу Насти Кулешовой, также хорошо проявляют себя молодые спортсменки, в частности, Алина Пеклецова. В разных стилях может выстрелить Лида Дуркина. Маша Истомина готова уже постоянно претендовать на первые места. В целом думаю, что в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно, — сказал Бородавко Metaratings.ru.

В воскресенье лыжница Мария Истомина стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени.

Источник: Metaratings.ru
Вероника Степанова
Мария Истомина
Наталья Терентьева (Непряева)
Юрий Бородавко
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