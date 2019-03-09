17:25 | Лыжные гонки

"Русские были ужасно хороши сегодня". Сундбю - об итогах марафона на этапе КМ в Осло

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Норвежский лыжник Мартин Сундбю заявил, что российская команда хорошо действовала во время марафона на этапе Кубка мира в Осло. Россияне заняли весь пьедестал: золото завоевал Александр Большунов, серебро - Максим Вылегжанин, бронзу - Андрей Ларьков. Сундбю стал шестым.

- Стыдно так проигрывать дома, - приводит слова Сундбю TV2. - Меня смущает, что никто из нашей команды не обогнал четырех русских. Они были ужасно хорошо сегодня. Особенно на последних трех километрах. 

Напомним, сегодняшняя гонка стала последней в карьере 36-летнего Вылегжанина.

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