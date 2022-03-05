Российская лыжница выиграла «Большой хрустальный глобус» впервые спустя 21 год

Российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22.

Непряева стала первой за 21 год российской лыжницей, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Предыдущей россиянкой, которой это удавалось, была Юлия Чепалова в 2001 году.

Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам марафонской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Россиянка пропускала этот старт, но соперницы не смогли набрать необходимых очков, чтобы сохранить шансы на победу в общем зачете.

Американка Джессика Диггинс, отстающая от россиянки на 252 очка, уже никак не сможет догнать Непряеву, потому что она снялась с гонки.

Еще одна соперница Непряевой шведка Эбба Андерссон должна была набрать не менее 70 очков (то есть занять либо второе (80 очков), либо первое место (100), чтобы сохранить математические шансы догнать Непряеву, но она стала только 9-й.