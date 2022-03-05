Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и выиграла «Большой хрустальный глобус»

Российская лыжница Наталья Непряева может стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.

Она добилась такого результата по итогам марафонской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Россиянка пропускала этот старт, но соперницы не смогли набрать необходимых очков, чтобы сохранить шансы на победу в общем зачете.

Американка Джессика Диггинс, отстающая от россиянки на 252 очка, уже никак не сможет догнать Непряеву, потому что она снялась с гонки.

Еще одна соперница шведка Эбба Андерссон должна была набрать не менее 70 очков (то есть занять либо второе (80 очков), либо первое место (100), чтобы сохранить математические шансы догнать Непряеву. Но она стала только 9-й.

В аналогичной ситуации оказалась норвежка Хейди Венг, которая стала 10-й.