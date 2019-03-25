Россия обратится в FIS с просьбой изменить правила после инцидента с Белоруковой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что федерация лыжных гонок России (ФЛГР) намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой изменить правила после ситуации между Юлией Белоруковой и Фридой Карлссон.

Напомним, Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение. Позже тренерский штаб сборной России подал протест на это решение.

Напомним, во время контактной борьбы с Белоруковой Карлссон дважды зацепила палкой лицо соперницы. Белорукова в ответ нанесла умышленный удар палкой.

– Мы обратимся с просьбой об изменении правил, – приводит NRK слова Крамера. – Я говорил с Еленой Вяльбе по телефону, у нас есть предложения, которые мы сформулируем и направим в FIS. Инцидент был очень опасным, спортсмену, который выступает без очков, могут попасть палкой в глаз. Нельзя обращаться с палками, как хочешь.

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