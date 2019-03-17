15:14 | Лыжные гонки

Остберг возглавляет общий зачет Кубка мира, Непряева - вторая

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Норвежская лыжница Ингвильд Остберг укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира. 28-летняя спортсменка заняла четвертое место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Фалуне и набрала 1424 очка. 

Второе место занимает россиянка Наталья Непряева (1327), третье - финка Криста Пармакоски (1115). В десятке лучших также присутствуют россиянки Юлия Белорукова (6-е место, 848 очка) и Анастасия Седова (10-е место, 536 очка). 

1.            Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1424

2.            Наталья Непряева (Россия) - 1327

3.            Криста Пармакоски (Финляндия) - 1115

4.            Тереза Йохауг (Норвегия) - 1060

5.            Джессика Диггинс (США) - 901

6.            Юлия Белорукова (Россия) - 848...

10.          Анастасия Седова (Россия) - 536...

28.          Мария Истомина (Россия) - 268...

31.          Анна Нечаевская (Россия) - 215...

37.          Лидия Дуркина (Россия) - 175...

44.          Наталья Матвеева (Россия) - 145...

56.          Елена Соболева (Россия) - 101...

62.          Алиса Жамбалова (Россия) - 56

63.          Анна Жеребятьева (Россия) - 56...

72.          Евгения Шаповалова (Россия) - 42...

85.          Татьяна Алешина (Россия) - 21...

107.       Аида Баязитова (Россия) - 7

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