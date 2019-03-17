Остберг возглавляет общий зачет Кубка мира, Непряева - вторая

Норвежская лыжница Ингвильд Остберг укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира. 28-летняя спортсменка заняла четвертое место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Фалуне и набрала 1424 очка.
Второе место занимает россиянка Наталья Непряева (1327), третье - финка Криста Пармакоски (1115). В десятке лучших также присутствуют россиянки Юлия Белорукова (6-е место, 848 очка) и Анастасия Седова (10-е место, 536 очка).
1. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1424
2. Наталья Непряева (Россия) - 1327
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1115
4. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1060
5. Джессика Диггинс (США) - 901
6. Юлия Белорукова (Россия) - 848...
10. Анастасия Седова (Россия) - 536...
28. Мария Истомина (Россия) - 268...
31. Анна Нечаевская (Россия) - 215...
37. Лидия Дуркина (Россия) - 175...
44. Наталья Матвеева (Россия) - 145...
56. Елена Соболева (Россия) - 101...
62. Алиса Жамбалова (Россия) - 56
63. Анна Жеребятьева (Россия) - 56...
72. Евгения Шаповалова (Россия) - 42...
85. Татьяна Алешина (Россия) - 21...
107. Аида Баязитова (Россия) - 7