Остберг возглавляет общий зачет Кубка мира, Непряева - вторая

Норвежская лыжница Ингвильд Остберг укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира. 28-летняя спортсменка заняла четвертое место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Фалуне и набрала 1424 очка.

Второе место занимает россиянка Наталья Непряева (1327), третье - финка Криста Пармакоски (1115). В десятке лучших также присутствуют россиянки Юлия Белорукова (6-е место, 848 очка) и Анастасия Седова (10-е место, 536 очка).

1. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1424

2. Наталья Непряева (Россия) - 1327

3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1115

4. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1060

5. Джессика Диггинс (США) - 901

6. Юлия Белорукова (Россия) - 848...

10. Анастасия Седова (Россия) - 536...

28. Мария Истомина (Россия) - 268...

31. Анна Нечаевская (Россия) - 215...

37. Лидия Дуркина (Россия) - 175...

44. Наталья Матвеева (Россия) - 145...

56. Елена Соболева (Россия) - 101...

62. Алиса Жамбалова (Россия) - 56

63. Анна Жеребятьева (Россия) - 56...

72. Евгения Шаповалова (Россия) - 42...

85. Татьяна Алешина (Россия) - 21...

107. Аида Баязитова (Россия) - 7

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