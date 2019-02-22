"Норвежцы сумасшедшие. Их надо остановить". Экс-тренер сборной Финляндии - о конфликте Клебо и Устюгова

Бывший тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюро заявил, что норвежец Йоханнес Клебо должен быть дисквалифицирован за свое поведение в отношении россиянина Сергея Устюгова в полуфинале спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Клебо подрезал и толкнул Устюгова во время заезда, затем они повздорили после гонки.

- Клебо специально подрезал Устюгова в полуфинале, поэтому должен быть дисквалифицирован, - приводит слова Кюро Ilta-Sanomat. - Аннулирование результата Устюгова - несправедливость. Норвежцы не пытаются улучшить свои позиции, а фокусируются на том, чтобы лишить соперников шансов. Они специализируются на блокировках.

Норвежцы просто сумасшедшие. Их нужно остановить. Но никто ничего не сделает, пока они доминируют в лыжных гонках. Я прекрасно понимаю Устюгова - у него могло закончиться терпение в этой ситуации. Но ему не надо было вступать в перепалку с Клебо. За это он заслуженно получил желтую карточку.

Напомним, Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов занял 9-е место.

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