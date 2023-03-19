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19 марта, 15:16

Личный тренер Устюгова высказался о вероятности окончания лыжником карьеры

Алина Савинова
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Иван Брагин, личный тренер олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, заявил, что спортсмен определится со своим будущим в лыжных гонках после окончания сезона.

«В любом случае решение принимать ему, думаю, что после сезона он взвесит все за и против и определится, стоит ли ему дальше бегать или нет. Я бы ему посоветовал прислушаться к своему организму. Я с ним еще в Москве разговаривал по поводу его планов на будущее, пока дальше этого сезона он не загадывает. После его окончания он побудет с семьей, отдохнет и примет для себя решение. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он попробовал свои силы еще на одной Олимпиаде, но, во-первых, до сих пор неизвестно, примем ли мы в ней участие, а во-вторых, решение все равно принимать Сергею — сможет ли он найти мотивацию продолжать выступать и дальше», — приводит ТАСС слова Брагина.

В субботу, 18 марта, Устюгов победил в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, а 19 марта стал вторым в скиатлоне.

Источник: https://tass.ru/sport/17309357
Сергей Устюгов
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