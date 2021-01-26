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Кто виноват в скандале с Большуновым? Live о лыжах и биатлоне — в 15.00

11:45
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в 15.00 на YouTube-канале «СЭ» обсудят скандал на «Тур де Ски» в Лахти.

Кто прав в конфликте между Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише лыжной эстафеты? Действительно ли финн вел себя настолько нагло, что заслужил ярость россиянина? И если норвежцы накануне специально завалили Большунова там, где нет камер — то чего же от них ждать на чемпионате мира? А ведь еще был и крутой биатлонный уикенд, где наши одержали целых две победы — Александр Логинов в индивидуалке и девушки в эстафете. Значит ли это, что на чемпионате мира в Поклюке у нас будут медали?

Свои вопросы присылайте в комментариях и во время прямого эфира.

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