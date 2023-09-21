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Сегодня, 08:30

Крюков рассказал о преимуществах лыжников в гонках с препятствиями

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Никита Крюков рассказал «СЭ», какие преимущества есть у лыжников в гонках с препятствиями.

Крюков завершил профессиональную лыжную карьеру в 2019 году, сейчас он является главным тренером и спортсменом сборной по гонкам с препятствиями.

— Кто сейчас находится в национальной команде? С каким спортивным бэкграундом люди?

— Занимались гимнастикой раньше, скалолазанием, легкой атлетикой или лыжными гонками, как я. Может, через какое-то время удастся вывести закономерность: люди с каким спортивным бэкграундом наиболее успешны в этом виде спорта. Я понимаю, что лыжники могут здесь удачно выступать. Хотел бы даже поискать лыжников, которые хотят закончить карьеру или у них опустились руки. Легкоатлеты тоже нужны. Потому что помимо того, что надо качественно проходить препятствия, еще необходимо быстро бежать.

— Лыжники не обращались? Например, Сергей Устюгов раздумывает, заканчивать ему карьеру или нет.

— Пока Устюгов не обращался. Но я в соцсетях делаю рекламу, что, ребят, кто хочет продолжить карьеру в другом виде спорта, пишите, не стесняйтесь. Думаю, что это вопрос времени. Этот вид спорта будет набирать популярность, наверняка кто-то из спортсменов тоже захочет в нем попробовать себя.

— В чем преимущества лыжников в гонках с препятствиями?

— Хорошая выносливость. Здесь нужно умение быстро переваривать силовую нагрузку, а потом сразу бежать. В принципе, это все нарабатывается. Но у лыжников хорошая средняя база подготовки, на которую можно накладывать любую нагрузку. Если, например, говорить про легкоатлетов, то у них сильные ноги, а с руками проблемы. В этом компоненте тоже можно подтянуть, но неизвестно, как они будут переваривать силовую нагрузку, смогут ли они после нее хорошо бежать, — сказал Крюков «СЭ».

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Никита Крюков
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